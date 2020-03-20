Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции

Пресс-служба Конституционного суда разместила на сайте инстанции статью "Царьграда", где критиковались противники поправок к основному закону страны. Автор материала Михаил Смолин назвал оппозиционеров "политическими шлюхами". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Медиазону".

Смолин утверждает, что российские оппозиционеры не читали поправки, а критикуют их по "разосланным методичкам", в которых судей сказано называть проститутками и продажными тварями.

"Персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов", — заявляет Смолин.

После появления информации о публикации в СМИ статью удалили с сайта, но она сохранилась в кэше Google.

Напомним, что необходимость внесения поправок в Конституцию высказал Владимир Путин в середине января. Всего в главный документ России вносят 206 дополнений. Самой критикуемой поправкой стало обнуление президентских сроков, предложенное депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Это позволит Путину избираться на пост президента еще два раза.

Изменения одобрила Госдума, рассмотрел Конституционный суд РФ и подписал президент. На данный момент судьбу изменений должны будут решить граждане на всероссийском голосовании, которое запланировано на 22 апреля.