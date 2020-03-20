Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции

Пресс-служба Конституционного суда разместила на сайте инстанции статью "Царьграда", где критиковались противники поправок к основному закону страны. Автор материала Михаил Смолин назвал оппозиционеров "политическими шлюхами". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Медиазону".
Смолин утверждает, что российские оппозиционеры не читали поправки, а критикуют их по "разосланным методичкам", в которых судей сказано называть проститутками и продажными тварями.
"Персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов", — заявляет Смолин.
После появления информации о публикации в СМИ статью удалили с сайта, но она сохранилась в кэше Google.
Напомним, что необходимость внесения поправок в Конституцию высказал Владимир Путин в середине января. Всего в главный документ России вносят 206 дополнений. Самой критикуемой поправкой стало обнуление президентских сроков, предложенное депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Это позволит Путину избираться на пост президента еще два раза.
Изменения одобрила Госдума, рассмотрел Конституционный суд РФ и подписал президент. На данный момент судьбу изменений должны будут решить граждане на всероссийском голосовании, которое запланировано на 22 апреля.
Комментарии
Давайте поправки по пунктам и не считайте, что народ поведётся за "да" или "нет" чохом.
20.03.2020 17:30
- гость -
На сайте Конституционного суда появилась статья
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Я в отличии от вас подобные сомнительные сайты не посещаю
Ты ещё сдесь едорас?
Конституционный суд, в данном случае и есть политическая .....Дав согласие на узурпацию власти, они стали пособниками преступления и подлежат обнулению.
В 80-е годы продавали дефицитные книги, а в нагрузку стихи или "Поднятая целина". Сейчас несколько незначащих поправок, а в нагрузку пожизненный срок нынешнего Президента.
Путину - пожизненный срок!
Я тоже считаю что российские так называемые оппозиционеры по существу и не оппозиционеры вовсе,а продажные девки американского империализма.
20.03.2020 19:11
- гость -
Судя по комменту, вы претендуете на звание продажной девки российского империализма.
Когда нечего сказать по существу начинают принижать тех кто против определенных поправок искать внешних врагов.
Это просто праздник долболобизма какой-то.
Где суд с конституцией в руках, а где народ без прав..?
20.03.2020 19:23
И наоборот.Когда нечего по существу и аргументированно сказать против поправок,некоторые начинают искать врагов среди оппонентов,и также срываются до оскорблений и принижений.Разве нет?
А чем вам поправки не нравятся?Лично мне только одна поправка не нравится про обнуление.Однако,непонятно для чего она:через четыре года действующий президент дальше уже не сдюжит.Пусть дальше будет что будет.