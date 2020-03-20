Банду "черных обнальщиков" задержали в Барнауле. Видео

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения"". В рамках разбирательства при поддержке сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями алтайского МВД и управления ФСБ России по краю задержаны несколько человек.

По версии следствия, с 2016 года по 2020 год злоумышленники под видом предпринимательской деятельности осуществляли обналичивание денег через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход превысил 2,25 млн. рублей.

Во время обысков обысков у подозреваемых нашли более 16 млн. рублей наличными, сообщают в пресс-службе краевого следкома. Разбирательство продолжается.