Групповые экскурсии, встречи и гастроли отменили в Алтайском крае

Для предотвращения распространения коронавируса в Алтайском крае региональное Министерство культуры выпустило приказ, ограничивающий проведение массовых мероприятий до 30 апреля.

В перечень попали групповые экскурсии в музеи, а также целый ряд концертов и творческих встреч, которые планировали провести учреждения Алтайского края.

В их числе сразу несколько собраний, приуроченных к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, фестиваль космоса к 85-летию Германа Титова, "Библионочь", региональный этап Всероссийского хорового фестиваля и другие культурные мероприятия.

Кроме того, остановлены прием посетителей в краевой детской библиотеке имени Крупской и гастроли творческих коллективов.

Всем владельцам билетов на концерты и представления обязаны вернуть полную стоимость, если люди решат не посещать мероприятия из-за угрозы коронавируса.

С полным перечнем ограничительных мер можно ознакомиться по ссылке.