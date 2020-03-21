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Как работают бассейны и тренажерные залы в Барнауле на фоне угрозы коронавируса

, ИА "Амител"
В развлекательных учреждениях не намерены менять график работы и ждут посетителей

Барнаульские бассейны, spa-комплексы, тренажерные залы не изменили режим работы из-за распространения коронавируса в стране. Все из них функционируют в штатном режиме, готовы к наплыву гостей, а особенно родителей и их детей, которые будут находиться на длинных каникулах, но при этом усилили меры безопасности. Как будут работать развлекательные учреждения – в обзоре amic.ru.

Как пояснила представительница "Рельефа", спортивные залы тренажерной сети работают по обычному графику. Никаких ограничений для посещений нет. Однако в залах приняли дополнительные меры безопасности, проветривается помещение, проводится влажная уборка. При этом, как пояснили в "Рельефе", спада посетителей из-за возможной пандемии коронавируса в Барнауле не наблюдается.

В фитнес-клубе с бассейнами "Адриатика" также сообщили, что планируют работать в штатном режиме во время весенних каникул. Речи о закрытии бассейна нет. Якобы хлорка, которую добавляют в воду, способна убить все микробы и вирусы.

"У нас чаще проводится уборка, дезинфекция ручек. Работаем как обычно, закрываться пока не планируем. Мы, наоборот, всех приглашаем на весенних каникулах", – пояснили в "Адриатике".

Примерно такой же комментарий удалось получить в бассейне "Обь", который также продолжает работать, как и раньше. В барнаульском "Аквапарке" же пояснили, что в случае специального приказа от властей Алтайского края они готовы принять кардинальные меры и закрыться.

"Если поступит такой приказ – мы будем вынуждены на время прекратить работу. Но пока мы работаем в штатном режиме. Готовимся к школьным каникулам", – сообщили в "Аквапарке".

Отметим, что в Алтайском крае по данным на 20 марта не запрещены массовые мероприятия. В регионе нет ни одного заразившегося коронавирусом, поэтому в штатном режиме функционируют театры, кинотеатры, музеи и кафе. А вот студентов отправили на дистанционное обучение.

Как работают учреждения культуры в Алтайском крае – читайте в нашем специальном материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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