Трехкилометровая пробка возникла в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом

В центре Барнаула столкнулись троллейбус маршрута №6 и легковой автомобиль, сообщил amic.ru очевидец аварии.

ДТП случилось рядом с остановкой общественного транспорта на площади Октября. Судя по кадру, транспортные средства серьезно не пострадали, но перекрыли часть проезжей части.

Из-за этого возникла огромная пробка. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", затор растянулся почти на 3 километра – от пересечения с улицей Интернациональной до перекрестка с улицей Сизова.

В целом по городу дорожную ситуацию сервис оценивает на шесть баллов (движение затрудненное).