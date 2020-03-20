Ледовых переправ в Алтайском крае не осталось

В Алтайском крае с 20 марта распоряжением МЧС закрыты все разрешенные ледовые переправы. Об этом сообщиает пресс-служба алтайского ведомства.

По словам спасателей, потепление изменяет структуру льда, и он становится более хрупким. Если раньше лед выдерживал грузовые автомобили, то сейчас проход по нему опасен даже для человека.

Сотрудники МЧС убедительно просят рыбаков отказаться от подлёдного лова до следующего сезона. Также спасатели рекомендуют родителям внимательнее следить за своими детьми и не допускать их игр вблизи водоёмов.