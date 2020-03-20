Хорохордин посетил магазины Алтая и не увидел дефицита товаров

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 20 марта проинспектировал торговые сети Горно-Алтайска на предмет обеспеченности товарами первой необходимости, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор остался удовлетворен увиденным. По его словам, в наличие есть практически все за исключением медицинских масок – их все скупили. Вопрос их поставки власти республики взяли на особый контроль.

"Ко мне поступает много обращений в социальных сетях о нехватке тех или иных товаров в магазинах, — рассказал Хорохордин. — Товары первой необходимости есть, лично убедился, что ситуация достаточно стабильная, дефицита продовольственных товаров нет, руководство торговых организаций отслеживает спрос и принимает необходимые меры".

По словам главы Минэкономразвития региона Вячеслава Тупикина, власти регулярно получают информацию об обеспеченности продуктами непосредственно от торговых сетей. Заведениям рекомендовано иметь недельный запас товаров.