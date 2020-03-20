АГАУ оспорит решение суда о выплате миллиона девочке за травму при прогулке с конем

АГАУ обжалует решение суда о выплате 1,1 миллиона рублей девочке, которая впала в кому от удара коня. Об этом сообщил представитель ВУЗа "Комсомольской Правде".

Как пишет издание, суд признал виновным в случившемся конюха, который не проследил за действиями ребенка. Его уволили с работы и дали условный срок, а Аграрный университет обязали выплатить крупную сумму в качестве моральной компенсации матери девочки.

Как сообщил неназванный источник в ВУЗе, руководство настаивает, что девочка самовольно вывела коня и нарушила технику безопасности. Они попытаются оспорить решение в Апелляционном суде.

Как ранее сообщал amic.ru, 19 мая на территории учебно-опытной конефермы АГАУ 15-летняя спортсменка Краевой спортивной школы олимпийского резерва получила травму головы при прогулке с конём. Она самостоятельно вывела животное из стойбища, но конь встал на дыбы и ударил девочку в голову.

После этого девочка впала в кому, но затем пришла в себя. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. По словам матери, сейчас школьница испытывает сложности в учебе из-за последствий травмы.