Свыше 100 жителей Барнаула самоизолированы из-за коронавируса

109 жителей Барнаула находятся в самоизоляции в связи с тем, что могут быть носителями коронавируса. А общее число самоизолированных в Алтайском крае на 20 марта составило 182 человека.

Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Ольга Егорова на заседание фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе.

Как уточнила amic.ru главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова, за весь период эпидемии коронавируса в регионе на самоизоляции были 500 местных жителей.

"Уважаемые жители, главная на сегодняшний день и самая эффективная профилактика коронавируса — это прежде всего соблюдение гигиенических норм и дезинфекции рук, а так же дисциплина в выполнении правил самоизоляции", — обратились единороссы к населению региона.

Отметим, что по данным портала стопкоронавирус.рф в России Covid-19 заболели 199 человек, из них девятеро уже выздоровели. За последние сутки зафиксировано 52 заражения, причем большая часть их приходится на Москву. В мире зарегистрировано 210 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Почти 9 тысяч пациентов умерли.