Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Автолюбителей Алтайского края предупреждают о перекрытии Чуйского тракта в Первомайском районе 23 марта, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции региона.

Ограничение движения коснется участка от Баюновских Ключей до Сибирского. Оно продлится три часа – с 3:40 до 6:40.

Запрет связан с плановым движением военных колонн. Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию и своевременно корректировать график и маршрут движения.

Напомним, военные уже перекрывали Чуйский тракт на этой неделе.