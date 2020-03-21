Ученые назвали еще одну опасность детского ожирения

Еще одна опасность детского ожирения – тревога и депрессия. Об этом пишет Ридус со ссылкой на результаты международных исследований.

Ученые изучили 7000 детей с ожирением в возрасте от 3 до 17 лет и выяснили, что более четверти из них страдали от диабета, повышенного давления и заболеваний печени. За время наблюдений 39 человек из группы умерли.

Причиной гибели становились не только заболевания, но и самоубийства. Из-за травли дети с избыточным весом чаще имеют психологические проблемы, такие как депрессии или тревожные расстройства. Особенно опасна, по мнению авторов исследования, депрессия в раннем возрасте, так как частый эмоциональный стресс наносит огромный ущерб нервной системе.