Мишустин: в России создали шесть вакцин против коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали шесть вакцин против коронавируса, сообщает "Интерфакс".

По его словам, специалисты трудились круглосуточно, что и позволило создать препараты буквально за два месяца.

Теперь лекарствам предстоит пройти испытания на животных. Их будут проводить в новосибирском научном центре "Вектор".

Глава кабмина выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена безопасность и эффективность вакцин, после чего их начнут применять для профилактики эпидемии.

Как уже сообщал amic.ru, несмотря на то, что, по официальным данным, в Алтайском крае сейчас нет ни одного официального случая заболевания COVID-19, а в учебных заведениях принимают все возможные меры для профилактики. Так, крупнейшие барнаульские вузы начали переводить студентов на дистанционное обучение.