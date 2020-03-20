В Алтайском крае каникулы начались на три дня раньше из-за коронавируса

Каникулы в школах Алтайского края начались на три дня раньше – 20 марта вместо 23. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки. Как уточнили в ведомстве, это является одной из мер противодействия коронавирусу.

При этом последующие 10 дней – со 2 по 12 апреля – школьники будут заниматься дистанционно. Введение таких мер будет зависеть от того, насколько велика угроза распространения COVID-19.

В мире, по данным на 20 марта, коронавирусом были заражены 244,5 тысячи человек. Умерли более 10 тысяч человек, а число выздоровевших свыше 86 тысяч человек. Вирус добрался и до России – в стране зафиксировали 199 случая заболевания.