Избитая жительница Барнаула забрала нож у обидчика и ранила его

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела против местного жителя, который сильно избил сожительницу, а затем нанес ей ножевое ранение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что в декабре 2019 года 31-летний ранее судимый барнаулец длительное время избивал сожительницу. После этого, опасаясь, что она обратится в полицию, он взял нож и попытался убить ее.

Первый удар пришелся в область живота. А вот второй нанести не удалось 34-летняя женщина забрала нож и нанесла ему ранение руки и груди.

Благодаря своевременной помощи медиков жизнь горожанки удалось спасти.

Ее сожителю предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "покушение на убийство". Он свою вину не признает.