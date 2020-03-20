Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума. Выплату установили с 1 января.

Напомним, о введении этого ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для семей, чей доход ниже одного прожиточного минимума, объявил Путин в послании Федеральному собранию РФ, которое состоялось 15 января 2020 года. Эти пособия будут финансироваться из федерального бюджета.

Ранее amic.ru сообщал, что с 1 января 2020 года пособия при рождении первого и второго ребенка увеличили и продлили с полутора до трех лет. Эта ежемесячная выплата составит 10 203 рубля.