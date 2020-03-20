Барнаульский зоопарк показал новорожденных камышовых котят

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" впервые представил видео с двумя новорожденными камышовыми котятами, которые появились на свет в день рождения руководителя зверинца.

"Нам уже 12 дней, мы хорошо кушаем и сладко спим", – гласит подпись к посту с роликом на странице зверинца в социальной сети "ВКонтакте".

Посетители зоопарка смогут увидеть котят в лучшем случае в мае, когда их можно будет вынести из теплого помещения.

Напомним, потомство дала кошка Жужа. Это стало неожиданностью для сотрудников зверинца: самку привезли из Краснодара только в январе специально для взрослого кота Айко. Теперь же оказалось, что Жужа приехала уже беременной. Поэтому их знакомство откладывается до подрастания котят.

Кавказский, или камышовый кот (его еще называют хаус), занимает четвертую строчку рейтинга в семействе кошачьих по малочисленности. По данным Красной книги России, на территории страны численность подвида достигает примерно 500 особей. Реже можно встретить только ирбиса, дальневосточного леопарда и переднеазиатского леопарда.