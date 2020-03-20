По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности действует во всех 85 регионах России, сообщает РИА "Новости".

19 марта его ввели в Адыгее, Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Приморье, Северной Осетии, Ханты-Мансийском автономном округе, Орловской и Тверской областях. Таким образом, общее число регионов с особыми условиями функционирования служб и ведомств достигло 85.

Последними режим повышенной готовности ввели власти Ингушетии. Они сделали это 20 марта.

Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности двумя днями ранее.

Он предполагает специальные меры по профилактике коронавируса, в том числе отмену массовых мероприятий, перевод школ и вузов на дистанционное обучение, а также двухнедельный карантин для прибывших из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По данным на 20 марта, общее число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 54, достигнув 253 человек.