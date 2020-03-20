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Алтайских спортсменов обязали ежедневно измерять температуру

, ИА "Амител"
Министр спорта региона подписал приказ о дополнительной профилактике коронавируса
Манеж АлтГТУ / Фото: amic.ru

Манеж АлтГТУ / Фото: amic.ru

Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев в дополнение к ранее введенному ограничению на проведение спортивных мероприятий подписал еще один приказ о профилактике коронавируса.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, приказ предусматривает новые обязательства работников сферы физической культуры и спорта.

В их числе — ежедневное измерение температуры и отказ от посещения тренировок в случае любых признаков заболевания. Также запрещено посещать семинары, конференции и иные образовательные мероприятия.

Кроме того, спортсмены и тренеры должны извещать Министерство спорта о подозрениях на коронавирусную инфекцию и не собираться на тренировках коллективом свыше 30 человек.

Согласно тексту распоряжения, несовершеннолетних воспитанников детско-юношеских спортшкол запрещается допускать до тренировок без письменного согласия родителей.

Напомним, в Алтайском крае на 20 марта официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но в соседних регионах Сovid-19 уже подтвердился у нескольких человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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