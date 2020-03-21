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Россияне успокоились и перестали сметать товары с прилавков. Но не в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе до сих пор сохраняется ажиотаж
Фото: mebel-news.pro

Фото: mebel-news.pro

Минпромторг отметил спад спроса в продуктовых магазинах целого ряда российских регионов. О преодолении пика спроса, который пришелся на 17 мая, заявили ретейлеры Новосибирской, Ростовской, Брянской, Ярославской, Белгородской, Кемеровской областей. При этом в некоторых регионах по-прежнему остается высоким интерес к продуктам длительного хранения. Среди таких субъектов — Алтайский край, Свердловская, Оренбургская области, подчеркнули в министерстве. 

Дефицита товаров нет. В ведомстве отмечают, что, как бы это парадоксально ни звучало, торговые сети радуются снижению ажиотажа, потому что в последние дни вынуждены сверх меры заниматься поставками товаров, чтобы "залить" спрос. 

Как сообщает ТАСС, министерство также пристально следит за ценами на товары. Пока необоснованно завышенной стоимости не выявили. 

Как уже писал amic.ru, на этой неделе на фоне паники по поводу возможного распространения коронавируса жители Алтайского края ринулись в магазины запасаться товарами длительного хранения. В частности, гречкой и туалетной бумагой.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.03.2020 06:46
- гость -

Ажиотаж наблюдается только в перегретых фантазиях СМИ.

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