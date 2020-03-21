21 марта в Алтайском крае потеплеет до +15°C

В субботу 21 марта в Алтайском крае установится теплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Осадков не ожидается. При этом ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а при порывах до 15 м/с. На дорогах местами прогнозируют гололедицу.

В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +3°C до +8°C (по югу – до +15°С), в темное – от +2°C до +7°C (в северо-западных районах – от -3°C).

В Барнауле днем – от +4°C до +6°C, ночью – от +2°C до +4°C. Осадков не ожидается. Гололед. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому передало предупреждение о том, что погода резко испортится 22 марта. Ожидаются штормовой ветер и метели.