Легковушка протаранила бензовоз в Барнауле

ДТП с участием легкового автомобиля Kia и бензовоза произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна в Барнауле, сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что столкновение произошло в ночь на воскресенье, 21 марта. Судя по всему, водитель легковушки не справился с управлением из-за гололедицы и врезался в заднюю часть бензовоза. В результате аварии Kia получила серьезные повреждения передней части.

О пострадавших не сообщается.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае ожидаются мощные метели. В связи с этим спасатели напоминают автомобилистам о мерах безопасности в сложных погодных условиях и призывают воздержаться от дальних поездок.