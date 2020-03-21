Эксперт рассказал, что нужно есть, чтобы защититься от коронавируса

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в эфире радио Sputnik, чем нужно питаться во время пандемии коронавируса для укрепления иммунитета.
По словам Гинзбурга, морская капуста (ламинария), законсервированная в банке или в виде чипсов, станет отличным средством для укрепления иммунитета. Для получения максимального результата эксперт советует употреблять морскую капусту несколько раз в неделю.
"Один из эффектов, который оказывает морская капуста, – стимуляция иммунной системы, в частности иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями", – подчеркнул Гинзбург.
Также врач отметил, что морская капуста – самый богатый по содержанию йода продукт в мире. Это особенно актуально для людей, которые живут далеко от моря и имеют проблемы с щитовидной железой.
Из-за дефицита йода также возникает риск развития гипотиреоза, который на ранних стадиях проявляется под видом хронической усталости.
Комментарии
Пейте, дети, молоко — Будете здоровы! Пейте, дети, молоко — Будете здоровы!
Толпы икспертов бродят по необъятным просторам интернета.
А лук чеснок уже не?
21.03.2020 10:58
Таки да.
Еще килька в томате должна помогать. Она тоже залежалась на полках магазинов, как и морская капуста)
21.03.2020 11:19
Правильный вывод!Килька в томате идет к водке,а водка-киллер вируса.