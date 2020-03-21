Стало известно, сколько россиян рады удаленной работе

Только меньше трети россиян рады переходу на удаленную работу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса путешествий Туту.ру.

Компания провела опрос, в котором участвовали порядка 1300 человек. Так, 54% опрошенных заявили, что по-прежнему работают за пределами дома. Меньше трети (29%) респондентов рассказали, что им нравится удаленный режим работы. Каждый десятый отметил, что испытывает дискомфорт при работе из дома и желает как можно скорее вернуться в офис. И только 7% россиян заявили о том, что из-за перехода на домашнюю работу у них снизилась продуктивность.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавируса. В мире число зараженных уже превысило 266 тысяч, а погибли от опасной инфекции более 11 тысяч человек.