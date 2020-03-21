Вдребезги. Два автомобиля столкнулись в Новоалтайске

Фото: Barnaul 22

Два автомобиля столкнулись в Новоалтайске в субботу вечером, 20 марта. Об этом сообщают в сообществе Barnaul 22.

По словам очевидцев, ДТП произошло между Hyundai Solaris и ВАЗ 2107. На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что обе машины получили серьезные повреждения передней части. ВАЗ в результате столкновения едва не врезался в забор частного дома.

Свидетели аварии сообщают, что водитель "Соляриса" после аварии потерял сознание, его госпитализировали.

Как позже сообщили в краевом МВД, водитель Hyundai Solaris не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Subaru Forester, в результате чего допустил столкновение. От удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ 2107.

Напомним, что синоптики предупреждают о начале сильных метелей в Алтайском крае. В связи с этим спасатели призывают водителей соблюдать меры безопасности на дорогах и рекомендуют временно отказаться от поездок на большие расстояния.