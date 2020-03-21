Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате 44 сотрудникам радиозавода в Барнауле

Алтайская прокуратура добилась выплаты задолженностей по зарплате 44 работникам АО "Барнаульский радиозавод". Доказать неправомерность задержки выплат удалось через суд, сообщают на сайте ведомства.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что работники предприятия не получали зарплату с декабря 2018 года по февраль 2020 года. Тем самым задолженность по заработной плате достигла суммы 8,6 миллиона рублей.

"Прокурор внес руководителю предприятия два представления об устранении нарушений прав граждан, обратился в суд с заявлениями о выплате работникам заработной платы, а также направил в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении работодателя по ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы)", – говорится в сообщении.

Суд встал на сторону потерпевших и признал вину работодателя. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.