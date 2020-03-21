Алтайский Пухляш из клипа Little Big сходил на шоу "Вечерний Ургант"

Алтайский танцор Дмитрий Красилов из Заринска, которого пользователи соцсетей стали называть "Пухляшом" после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, дал интервью во время шоу "Вечерний Ургант".

В ходе беседы с телеведущим Иваном Ургантом танцор рассказал, что с восьми лет занимается танцами, а общий его стаж составляет 18 лет.

Красилов рассказал, что его профессиональная карьера началась с того момента, когда он закончил Алтайский государственный институт культуры и быстро осознал, что в Барнауле нет перспектив, и он уехал в Москву.

"Два года назад приехал в Москву. Полгода пытался понять, что я вообще здесь делаю, для каких целей. Начал искать какие-то связи, дорожки, которые после меня привели к тем связям, которые меня вывели в кино. Начались эпизоды, небольшие роли… Мне все говорят, что ты упорно работал, старался. Но я просто делал свою работу. Просто я ее делал настолько классно, настолько филигранно, что это заметила вся Европа", – рассказал танцор.

В конце шоу Красилов исполнил свой танец под музыку из заставок разных передач Первого канала.