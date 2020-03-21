Пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в сибирском городе

Пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Красноярске 21 марта, сообщает Минздрав по региону.

В ведомстве отметили, что под медицинским контролем в регионе находятся 2370 человек, при этом только за 20 марта было взято под наблюдение 1248 из них.

Отмечается, что все зараженные находятся в стационаре красноярской больницы скорой медицинской помощи.

Распространение коронавируса в регионе отслеживает Оперативный штаб Красноярского края.

Ранее amic.ru сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе. Органы управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы РСЧС уже готовы к реагированию, если инфекцию обнаружат у жителей региона.

По данным на полдень 21 марта, в России число зараженных COVID-19 составило 253. Один инфицированный погиб.