Спасатели возобновили поиски пропавших месяц назад рыбаков в Каменском районе

Спасатели продолжают вести поиски пропавших рыбаков из Барнаула, которые, по предварительным данным, провалились на снегоходе под лед реки Обь в Каменском районе в феврале 2020 года, информируют "Каменские известия".

В поисковой операции по-прежнему задействованы краевые и федеральные подразделения МЧС России. Спасатели повторно проводили замеры глубины реки на предположительном месте инцидента.

Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

23 февраля в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не дали результата.

24 февраля в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек. В течение нескольких дней пропавших искали с берега и с воды, в том числе с помощью эхолота. Однако обнаружить их не удалось.

В начале марта в МЧС заявили о прекращении поисков пропавших в Каменском районе рыбаков.