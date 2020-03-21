Сильный пожар произошел в Барнауле на улице Малахова

Серьезный пожар ликвидировали пожарные в торгово-производственном помещении в Барнауле на улице Малахова, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что к моменту прибытия огнеборцев возгорание уже относилось к повышенному рангу сложности — существовала опасность перехода огня на соседние здания. Ситуация осложнялась плотным задымлением, большой площадью строения и высокой горючей нагрузкой.

На месте происшествия работали шесть звеньев газодымозащитной службы из пожарно-спасательных частей Барнаульского гарнизона, 15 единиц пожарной и специальной техники и 54 человека личного состава МЧС России. Кроме того, на пожаре присутствовали сотрудники полиции и скорой помощи.

Площадь возгорания оценили в 150 квадратных метров. От огня повредились кровля и стены, сгорели паллеты и макулатура. Предварительная причина пожара — нарешение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

О пострадавших в ведомстве не уточнили.