Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Государственной думы и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо на российских автозаправках, передает РИА "Новости".

"Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны", – отметил депутат.

Парламентарий убежден, что снижение цен на топливо повлияет и на снижение цен на продукты за счет уменьшения затрат на транспортную логистику. По его словам, бизнес должен проявить социальную ответственность в это непростое время. Вопрос, на сколько снизить цены на топливо, должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, подчеркнул депутат.

За минувшую неделю нефть марки Brent стала дешевле на 19%. Баррель этой марки завершил недельные торги со стоимостью 27,38 доллара.