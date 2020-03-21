Жителя Барнаула осудили за нападение на студентку в Мизюлинской роще

Жителя Барнаула приговорили к двум годам лишения свободы за нападение на студентку в Мизюлинской роще, сообщили в краевой прокуратуре.

Отмечается, что в дневное время горожанка вышла на остановке "Аптека" на улице Солнечная Поляна и направилась домой через Мизюлинскую рощу. На середине маршрута она заприметила за собой крупного мужчину, который быстро шел позади нее. Девушка решила пропустить незнакомца, повернувшись к нему спиной, однако тот схватил ее за шею, начал душить, а затем повалил на землю и потребовал отдать сумку.

Заполучив желаемое, грабитель скрылся. В сумке потерпевшей находились документы, ключи от квартиры, косметика и 1600 рублей наличными.

Не растерявшись, юная горожанка незамедлительно обратилась в полицию. Стражи порядка нашли подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Также недалеко от места происшествия нашлась и сумка. Примечательно, что из нее ничего не пропало: видимо, грабитель не смог найти наличные и быстро избавился от добычи.

В суде свою вину подозреваемый не признал и подал на апелляцию. Однако внушительное количество доказательств, подтверждающих ее вину, не позволило смягчить приговор. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года.