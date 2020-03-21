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Сотрудники полиции задержали двух наркодилеров в Барнауле

, ИА "Амител"
Их обвиняют в сбыте наркотиков в значительном размере
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

При осмотре их квартиры стражи порядка обнаружили свертки с наркотическим веществом синтетического происхождения и весы. По предварительным данным, подозреваемые 1985 и 1986 годов рождения привозили наркотики из Новосибирской области, а затем в арендуемой квартире расфасовывали партии по сверткам и сбывали посредством оставления закладок.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". Ведется следствие.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.03.2020 16:06
- гость -

Не пора легализовать.

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