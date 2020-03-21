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Свыше 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

, ИА "Амител"
При этом 82 тысячи человек уже прошли проверку
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

36 540 человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве подчеркнули, что всего с начала 2020 года медицинский контроль прошли 82 439 человек.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия передала разработанные тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 стран, также ожидается поставка еще в три страны.

Тест-системы, которые используются для диагностики, позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 240 тысяч случаев инфицирования COVID-19, свыше 10 тысяч погибло. В России подтверждено 253 случая заражения.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.03.2020 16:39
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Хиты коронавирусных продаж

Спички и свечи надувные.
Соль Недетская.
Туалетная бумага из праздничной блестящей фольги.
Свисток отпугивания вирусов.
Манок на врача.
Греча отбивная на кассе.
Консервы из кошек для рыбы....

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