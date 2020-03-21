Свыше 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса

36 540 человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве подчеркнули, что всего с начала 2020 года медицинский контроль прошли 82 439 человек.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия передала разработанные тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 стран, также ожидается поставка еще в три страны.

Тест-системы, которые используются для диагностики, позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов.

По последним данным, всего в мире зафиксировано более 240 тысяч случаев инфицирования COVID-19, свыше 10 тысяч погибло. В России подтверждено 253 случая заражения.