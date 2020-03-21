Щенок, которого выбросили в мусорном мешке в Бийске, попал на Первый канал

Щенок по кличке Молли, которого в январе этого года предыдущие хозяева выбросили на помойку в завязанном мешке в Бийске, стал героем выпуска программы "Видели видео?" на Первом канале. Выход передачи в эфир состоится в ближайшее время. О собаке с непростой судьбой рассказало издание "КП на Алтае".
Молли стала известна в соцсетях в январе 2020 года, когда там появилось видео о том, как бийчанин находит в мешке со строительным мусором живого щенка. Горожанин выгуливал своих собак и те учуяли в мусорке что-то неладное.
Обнаружив щенка, мужчина оставил объявление о том, что отдаст его в добрые руки. Новая хозяйка быстро нашлась – ею стала бийчанка Наталья Подолян.
"Я не могла поступить по-другому, сердце кровью обливалось, когда увидела ее в этом мешке. Ни разу ни пожалела, что взяла третью собаку, теперь скучать мне не приходится", – рассказала Наталья.
Вскоре история с щенком стремительно разлетелась по соцсетям, и Наталья и ее дочь Юлия стали ежедневно получать письма с восхищением и благодарностью за неравнодушие. Затем о Молли узнали и на телевидении. Так Наталья вместе с собакой и дочерью оказалась на съемках телепередачи "Видели видео?" на Первом канале.
"Я надеюсь, что человек, который несколько месяцев назад выбросил ее на мороз в мешке, увидит этот выпуск и может у него хоть немного проснется совесть", – заключила жительница Бийска.
Комментарии
Хотя бы не в квартиру третью собаку взяли?..
хоть что-то хорошее происходит в мире
хоть что-то хорошее происходит в мире
- что хорошего то!?? люди не справляются с содержанием собак и потом принимают вот такие "решения",
зато с каждого утюга зоошиза вещает - как хорошо держать кошечку собачку, не объясняя что это тот еще гемор, да и по деньгам не хило выходит
21.03.2020 18:13
Ха
2-3 собаки это гемор, одна это радость и всегда хорошее настроение дома. Обьяснила?
Так целоваться с собачками, которые нухают на земле всё что ни попадя, это верный способ подхватить паразитов, причем смертельных, таких, например, как эхинококк, которые могут паразитировать даже в мозгу и уже не излечимы, приводя к медленной неминуемой смерти.
Эхинококкоз часто диагностируется как рак, а часто его и называют "паразитическим раком" за свои злокачественные свойства поражать кистами все внутренние органы, постепенно выводя их из строя и отравля организм вплоть до смерти.
А сейчас наверняка собаки еще становятся переносчиками коронавируса, вдыхая их с поверхности почвы, а потом выдыхая на своих хозяев, тем более целующихся с ними.
21.03.2020 18:27
Правда
Так целоваться с собачками, которые нухают на земле всё что ни попадя, это верный способ подхватить паразитов
То же самое можно сказать о детях - щарятся везде похлеще собак, руки и лицо фиг помоют, пока не заставишь. Переносят всю заразу, которую подцепят, в первую очередь, на родителей, коронавирус, кстати, тоже, хотя, сами могут не болеть. Вывод: целовать вобще никого не нужно, потому как, нет разницы от кого цеплять, все что то такое носят в себе)
Нечему просыпаться...