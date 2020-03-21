Щенок, которого выбросили в мусорном мешке в Бийске, попал на Первый канал

Щенок по кличке Молли, которого в январе этого года предыдущие хозяева выбросили на помойку в завязанном мешке в Бийске, стал героем выпуска программы "Видели видео?" на Первом канале. Выход передачи в эфир состоится в ближайшее время. О собаке с непростой судьбой рассказало издание "КП на Алтае".

Молли стала известна в соцсетях в январе 2020 года, когда там появилось видео о том, как бийчанин находит в мешке со строительным мусором живого щенка. Горожанин выгуливал своих собак и те учуяли в мусорке что-то неладное.

Обнаружив щенка, мужчина оставил объявление о том, что отдаст его в добрые руки. Новая хозяйка быстро нашлась – ею стала бийчанка Наталья Подолян.

"Я не могла поступить по-другому, сердце кровью обливалось, когда увидела ее в этом мешке. Ни разу ни пожалела, что взяла третью собаку, теперь скучать мне не приходится", – рассказала Наталья.

Вскоре история с щенком стремительно разлетелась по соцсетям, и Наталья и ее дочь Юлия стали ежедневно получать письма с восхищением и благодарностью за неравнодушие. Затем о Молли узнали и на телевидении. Так Наталья вместе с собакой и дочерью оказалась на съемках телепередачи "Видели видео?" на Первом канале.

"Я надеюсь, что человек, который несколько месяцев назад выбросил ее на мороз в мешке, увидит этот выпуск и может у него хоть немного проснется совесть", – заключила жительница Бийска.