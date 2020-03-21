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Сборщик шишек на Алтае случайно сжег полтора гектара кедрового леса

, ИА "Амител"
Невнимательный мужчина будет наказан
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Житель Хакасии нечаянно сжег полтора гектара леса, неплотно закрыв дверь печи в палатке, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Республике Алтай.

В середине октября 2019 года мужчина собирал кедровые шишки в лесном массиве урочища "Уймень" Чойского района Республики Алтай. Однажды он неплотно закрыл дверь печи, которая находилась в палатке, в результате чего возникло возгорание. Сначала огонь охватил саму палатку, а затем загорелась и лесная подстилка.

В результате инцидента выгорели и пострадали корневища деревьев на площади в полтора гектара, а общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы условно на полтора года с испытательным сроком в один год. Также обвиняемый обязан возместить вред в указанном размере.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.03.2020 18:33
- гость -

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