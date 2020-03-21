В Барнауле продают багги за 150 тысяч рублей

В Барнауле выставили на продажу автомобиль Chevrolet Niva, который полностью переделали под багги. Объявление опубликовано на сайте "Дром", саму машину оценили в 150 тысяч рублей.

Указано, что мощность полноприводного багги составляет 81 лошадиную силу, а объем двигателя — 1,6 литра. При этом сам автомобиль — леворульный, а также у него автоматическая коробка передач.

Автор объявления пишет, что из доработок установлены занижающие передачи, блокировка на заднем мосте, лифт комплект, а также сварен новый корпус, который обшит алюминием. Кроме того, владелец оборудовал внедорожник кожаными сиденьями от Mazda и водонипроницаемыми светодиодными фарами.