Иммунолог рассказал о пользе мыла в борьбе с коронавирусом

Врач-иммунолог Владимир Жемчугов расскал об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом. Его слова приводит телеканал "Звезда".

По словам Жемчугова, мытье рук мылом идеально защищает организм от коронавирусной инфекции, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться.

Медик подчеркнул, что мыть все тело мылом каждый день не стоит, потому что возникает риск смысть защитный слой. А при частом мытье рук специалист посоветовал использовать защитный крем с силиконовыми добавками, а в конце дня наносить питательное средство с витамином А.

По последним данным, число заражений коронавирусом перевалило за 272 тысячи. Число смертей от опасной инфекции приближается к отметке в 11,3 тысячи. В России зарегистрировано 253 случая заболевания COVID-19.