Иммунолог рассказал о пользе мыла в борьбе с коронавирусом

Врач-иммунолог Владимир Жемчугов расскал об эффективности мыла в борьбе с коронавирусом. Его слова приводит телеканал "Звезда".
По словам Жемчугова, мытье рук мылом идеально защищает организм от коронавирусной инфекции, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться.
Медик подчеркнул, что мыть все тело мылом каждый день не стоит, потому что возникает риск смысть защитный слой. А при частом мытье рук специалист посоветовал использовать защитный крем с силиконовыми добавками, а в конце дня наносить питательное средство с витамином А.
По последним данным, число заражений коронавирусом перевалило за 272 тысячи. Число смертей от опасной инфекции приближается к отметке в 11,3 тысячи. В России зарегистрировано 253 случая заболевания COVID-19.
Комментарии
Закаляйся, если хочешь быть здоров,
Постарайся позабыть про докторов,
Водой холодной обливайся,
Если хочешь быть здоров.
Всех полезней солнце, воздух и вода,—
От болезней помогают нам всегда.
От всех болезней нам полезней
Солнце, воздух и вода!
Виды физической активности для людей преклонного возраста, которым лучше не выходить из дома из-за коронавируса. (Из собственного опыта).
Спортивное завязывание-развязывание шнурков (из положения лёжа, сидя и в наклон, после еды).
Сматывание-разматывание проводов удлинителя или клубков пряжи.
«Скандинавский сон». Лечь в постель с лыжными палками в руках и старательно двигать ими в такт сну.
Сон важно сопровождать аэробным храпом и спортивным переворачиванием с боку на бок из положения лёжа.
Диск «Здоровье». Вам понадобится старый дисковый телефонный аппарат, на котором нужно накручивать диск для вызова врача всеми пальцами в течение часа.
Быстрая ходьба пальцами одной, а затем другой руки по столу (не менее 100 шагов), бег трусцой, прыжки, приседания пальцев, шпагат.
Упражнения с бровями. Комплексы «Бука», «Удивление», «Волна бровями».
Спортивное ориентирование без очков.
По словам Жемчугова, мытье рук мылом идеально защищает организм от коронавирусной инфекции, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться.
?! Это шутка такая или мыло залежалось на полках магазинов?! Воздушно-капельным путем передается коронавирус! или уже нет?))