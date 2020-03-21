Правительство поможет безработным при открытии своего дела

Премьер Мишустин заявил о готовности правительства помочь безработным открыть свое дело в рамках мер по влиянию коронавируса на экономику, сообщает ТАСС.

На совещании по экономическим вопросам глава правительства заявил, что такая мера станет частью пакета по поддержке людей бизнеса, который будет представлен, если ситуация на рынке труда ухудшится.

Так, кабмин организует "дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий и возместит часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников". Мишустин заверил: "Мы поддержим безработных, если они решат открыть собственное дело".

Также кабмин еженедельно будет проверять ситуацию со своевременной выплатой зарплат. Премьер добавил, что увольнение сотрудников в сложившейся ситуации могут быть только крайней мерой.