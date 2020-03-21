Суббота, 21 Март, 21:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,04
€ 84,16
2°

306 +53
Обь
7см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Правительство поможет безработным при открытии своего дела

, ИА "Амител"
Но только, если ситуация на рынке труда ухудшится
Фото: intercom-st.ru

Фото: intercom-st.ru

Премьер Мишустин заявил о готовности правительства помочь безработным открыть свое дело в рамках мер по влиянию коронавируса на экономику, сообщает ТАСС.

На совещании по экономическим вопросам глава правительства заявил, что такая мера станет частью пакета по поддержке людей бизнеса, который будет представлен, если ситуация на рынке труда ухудшится. 

Так, кабмин организует "дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендий и возместит часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождающихся сотрудников". Мишустин заверил: "Мы поддержим безработных, если они решат открыть собственное дело".

Также кабмин еженедельно будет проверять ситуацию со своевременной выплатой зарплат. Премьер добавил, что увольнение сотрудников в сложившейся ситуации могут быть только крайней мерой.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.03.2020 19:07
- гость -

Вряд-ли

21.03.2020 19:10
Шатал Труба

Ну а чё, 25 мульнов высокотехнологических рабочих мест есть, да и средний класс у нас 70% , так что предпосылок к безработицы нет?!

21.03.2020 19:19
- гость -

Атас! Веселися средний класс!
Атас! Атас!

21.03.2020 19:25
- гость -

уж от кого-от кого, от них лучше ни чего не брать...

21.03.2020 19:31
- гость -

Да они ничего и не дают, кроме девальвации. Так, трёп.

21.03.2020 19:47
- гость -

все?кранты?

21.03.2020 19:47
- гость -

все?кранты?

21.03.2020 19:51
- гость -

Модер,твоя ржавая япошка еще не полыхнула?
Япошкн лет 30ать?
До беды не далеко(((

21.03.2020 19:56
- гость -

Ты в курсе что тебе соседи выставят счет,если товоя колымага полыхнет?

21.03.2020 21:09
Botanik

Смысл сейчас предлагать открыть дело? Сейчас общаться то лишний раз нежелательно.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
20:37
Барнаульцы пожаловались на военных из-за мусора 0
19:57
Врач развеял главное заблуждение о COVID-19 0
19:29
Названы самые популярные в России иномарки 1
18:56
Правительство поможет безработным при открытии своего дела 10
18:31
Иммунолог рассказал о пользе мыла в борьбе с коронавирусом 5
17:56
В Барнауле продают багги за 150 тысяч рублей 0
17:28
Сборщик шишек на Алтае случайно сжег полтора гектара кедрового леса 1
16:58
Щенок, которого выбросили в мусорном мешке в Бийске, попал на Первый канал 10
16:27
Свыше 36 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за коронавируса 2
15:59
Сотрудники полиции задержали двух наркодилеров в Барнауле 2
15:28
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий 13
14:53
Жителя Барнаула осудили за нападение на студентку в Мизюлинской роще 1
14:29
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин 6
13:56
Сильный пожар произошел в Барнауле на улице Малахова 2
13:29
В Алтайском крае продолжают искать пропавших рыбаков 4
12:54
Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате 44 сотрудникам радиозавода в Барнауле 2
12:25
Пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в сибирском городе 3
11:55
Алтайский Пухляш из клипа Little Big сходил на шоу "Вечерний Ургант" 13
11:22
Вдребезги. Два автомобиля столкнулись в Новоалтайске 0
10:51
Стало известно, сколько россиян рады удаленной работе 0
10:28
Эксперт рассказал, что нужно есть, чтобы защититься от коронавируса 14
09:44
Легковушка протаранила бензовоз в Барнауле 2
09:12
Все замерло. На фоне коронавируса туристы присматриваются к российским курортам 13
08:45
Ученые назвали еще одну опасность детского ожирения 2
08:26
Что происходит в Италии, где от коронавируса погибло больше людей, чем в Китае 10
08:04
Родительская суббота: как писать "записки за упокой" и надо ли нести в храм еду? 0
07:46
Как работают бассейны и тренажерные залы в Барнауле на фоне угрозы коронавируса 8
07:24
Костры, зеркала и уксус. Как встречают самый древний праздник Навруз? 4
07:04
Битва за лед: 200 хоккеистов в Барнауле остались без тренировок из-за закрытия школы 41
06:43
Затишье перед бурей: Обь в ожидании ледохода 0
06:22
Россияне успокоились и перестали сметать товары с прилавков. Но не в Алтайском крае 23
06:02
21 марта в Алтайском крае потеплеет до +15°C 0
23:31
Алтайских спортсменов обязали ежедневно измерять температуру 1
23:09
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 1
22:35
Барнаульский зоопарк показал новорожденных камышовых котят 1
22:09
Врач рассказал, что может снизить риск заражения коронавирусом 3
21:45
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет 4
21:04
Избитая жительница Барнаула забрала нож у обидчика и ранила его 0
20:36
В Алтайском крае каникулы начались на три дня раньше из-за коронавируса 2
20:02
Мишустин: в России создали шесть вакцин против коронавируса 6
19:48
АГАУ оспорит решение о выплате миллиона девочке за травму, нанесенную конем 0
19:25
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:46
Ледовых переправ в Алтайском крае не осталось 0
18:28
Свыше 100 жителей Барнаула самоизолированы из-за коронавируса 4
17:57
Хорохордин посетил магазины Алтая и не увидел дефицита товаров 0
17:40
Конституционный суд раскритиковал противников поправок к Конституции 18
17:21
Трехкилометровая пробка возникла в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом 1
17:15
Съесть слона. Жителям Алтайского края покажут новый фильм о детях с синдромом Дауна 0
17:04
Банду "черных обнальщиков" задержали в Барнауле. Видео 10
16:54
Групповые экскурсии, встречи и гастроли отменили в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.