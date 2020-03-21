Названы самые популярные в России иномарки

KIA Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus стали самыми популярными моделями на российском рынке легковых иномарок, пишет аналитическое агентство "Автостат", основываясь на собственном исследовании.

Эксперты выявили, что в начале 2020 года лидером среди иностранных авто по количеству зарегистрированных в России стал корейский KIA Rio — аналитики насчитали 842,9 тысяч таких авто по стране. Вторую строчку занял Hyundai Solaris — 798 тысяч штук, а третью — американский Ford Focus (750,8 тысячи экземпляров).

Также в десятку наиболее популярных иномарок в стране попали: Toyota Corolla (708,5 тыс.), Renault Logan (707,7 тыс.), Chevrolet Niva (637,3 тыс.), Volkswagen Polo (519,5 тыс), Toyota Camry (456,5 тыс.), Toyota RAV4 (424,7 тыс.) и Daewoo Nexia (421,7 тыс.).

Уточняется, что все эти модели занимают в иномарочном сегменте российского автопарка 22 процента.