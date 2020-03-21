Барнаульцы пожаловались на военных из-за мусора

Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула пожаловались на то, что между селами Фирсово и Бобровка лес ужасно загажен военными, которые там проводят учения. Об этом неравнодушные горожане написали в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

По приложенным к посту фотографиям видно, что на месте полигона расположились буквально горы мусора: десятки пакетов, коробок от сухих пайков, пустые бутылки, консервные банки и пластиковая посуда.

Один из комментаторов отметил, что эти фотографии стоило бы отправить в Министерство обороны: "Отправьте эти фотки в МО, завтра же там будет идеальная чистота", — предположил житель краевой столицы.