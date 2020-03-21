Лжецелительницу из Алтайского края обвиняют в мошенничестве

Жительницу Алтайского края, которая под предлогом снятия порчи своровала деньги у потерпевшей, обвиняют в мошенничестве, передает издание "Дни24".

Сообщается, что задержанная сотрудниками полиции мошенница обманным путем выманила у пожилой жительницы Омска информацию об имеющихся у нее накоплениях. После получения нужных сведений "целительница" сообщила пенсионерке о том, что на нее наложена порча, но она может помочь избавиться от нее.

Для проведения ритуала "очищения" аферистка собрала необходимый реквизит: стакан воды, полотенце, яйцо, ложку и нож. В ходе обряда она попросила пенсионерку собрать все имеющиеся в квартире деньги, упаковать их в сверток и спрятать под кровать.

Пожилая женщина все сделала так, как просила "целительница", а после ее ухода она обнаружила, что спрятанные под кроватью 104 тысячи рублей исчезли. Пенсионерка поняла, что стала жертвой воровки и обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали мошенницу в Красноярске. В ходе следствия было установлено, что ею оказалась 68-летняя жительница Алтайского края, которая уже ранее привлекалась к ответственности за подобный вид мошенничества. Суд приговорил ее к лишению свободы на срок до пяти лет.