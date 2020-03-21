ЧМ-2020 по хоккею официально отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира не состоится в этом году, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Решение об отмене соревнования принято советом организации из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был состояться в Цюрихе и Лозанне, Швейцария, с 8 по 24 мая 2020 года.

Организаторы заявили, что перенести соревнования в другую страну нет возможности. Однако вопрос переноса на другой год будет обсуждаться на конгрессе Международной федерации хоккея.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены многие спортивные и культурные мероприятия в Европе. Одними из последних таких событий стали ЧМ-2020 по футболу и международный музыкальный конкурс Евровидение-2020.