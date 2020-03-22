Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 марта

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае 22 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в крае составит от +1°С до +6°С, по востоку и в предгорьях потеплеет до +11°С. В большинстве районов края ожидается дождь, гололедица и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду.

В Барнауле днем воздух прогреется до +6°С. Также ожидается дождь, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В МЧС по региону напоминают населению, что пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Также нужно обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов. От прогулок лучше воздержаться.

Также спасатели напоминают автомобилистам о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях и рекомендуют не отправляться в дальние поездки.