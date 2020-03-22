Названа самая счастливая страна в мире

Финляндию третий год подряд признают самой счастливой страной в мире, сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследование ООН.

Как следует из доклада организации, рост показателей счастья в Финляндии был отмечен с 2015 по 2017 год. С тех пор он остается на высоком уровне.

Также в тройку лидеров по счастью попали Дания и Швейцария. В первую десятку вошла Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Россия заняла 73-е место.

При составлении рейтинга исследователи учитывают такие факторы, как уровень доверия к власти в стране, ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, а также результаты опросов общественного мнения.