Названа самая счастливая страна в мире

Финляндию третий год подряд признают самой счастливой страной в мире, сообщает издание Business Insider со ссылкой на исследование ООН.
Как следует из доклада организации, рост показателей счастья в Финляндии был отмечен с 2015 по 2017 год. С тех пор он остается на высоком уровне.
Также в тройку лидеров по счастью попали Дания и Швейцария. В первую десятку вошла Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Россия заняла 73-е место.
При составлении рейтинга исследователи учитывают такие факторы, как уровень доверия к власти в стране, ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, а также результаты опросов общественного мнения.
Комментарии
Итог 20 прожитых лет...
А наше счастье никому не понять.
У нас зато 70% - средний класс. Разве не щастьеце?
Просто они не знают, что они загнивающий запад и бездуховная гейропа
У них - счастье, а у нас - ВЕЧНЫЙ КАЙФ! Опосля обнуляции.
Стесняюсь спросить, а где в России опрос проводился? Если в Москве может оно и так, а вот если бы спросили у нас, то процент счастья несомненно был бы гораздо выше! ТщатЕльнее надоть с опросами господа опращивальщики.