Японский диетолог посоветовал есть русскую колбасу во время карантина по коронавирусу

Диетолог из Японии Маюко Имаидзуми посоветовала есть полукопченую колбасу, приготовленную по русскому рецепту, сообщает РИА "Новости".

По словам Имидзуми, колбаса в русском стиле может разнообразить рацион и выручить в ситуациях, когда нет возможности часто ходить за продуктами. Она долго хранится даже при комнатной температуре и поэтому хорошо подходит для запасов на время карантина.

Также диетолог подчеркнула, что русская колбаса богата белками, углеводами и цинком. Однако несмотря на питательность продукта, сильно налегать на колбасу все же не стоит, так как большое содержание соли может негативно сказаться на самочувствии.