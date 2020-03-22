Вертолет Bell 206 разбился в Ненецком автономном округе

Вертолет Bell 206 потерпел крушение в Ненецком автономном округе, передает издание РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Росавиации.

Утром 21 марта воздушное судно вылетело из аэропорта Нарьян-Мара и направилось в район острова Константиновский, но в пункт назначение не прибыло, а пилот в установленное время не вышел на связь.

В ходе поисков на вертолете Ми-8 спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение Bell 206. На месте инцидента было найдено тело погибшего командира воздушного суда и его пассажирка. Ее доставили в Ненецкую окружную больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, вертолет принадлежал объединенному авиаотряду Нарьян-Мара.

Причина крушения уточняется.