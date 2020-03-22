Частный дом загорелся ночью в Барнауле. Видео

Очевидцы сообщили о ночном пожаре в Барнауле. Кадры с места ЧП они опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Возгорание случилось в доме №244, расположенном на улице Пролетарской. На снимке и видеозаписи видно, что огонь охватил большую площадь.

На месте происшествия работали несколько расчетов спасателей. Причина возникновения пламени пока неизвестна. Ее выяснят по результатам экспертизы.

По словам одного из местных жителей, в нескольких домах во время ликвидации ЧП отключали электроэнергию. В то же время другой комментатор не заметил обесточивания.

"Живу в четырех домах от этого дома. У меня свет горит", — написал барнаулец.