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Женщина на иномарке сбила школьницу на Чуйском тракте

, ИА "Амител"
Ребенка госпитализировали в больницу

Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Кош-Агач восьмилетняя девочка попала под колеса Nissan Wingroad, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Инцидент произошел вечером 20 марта на 890 км федеральной трассы Чуйский тракт, пролегающей через населенный пункт.

По информации правоохранителей, школьница выбежала на дорогу перед близко идущим транспортом. 30-летняя женщина, управлявшая иномаркой, попыталась избежать наезда, но не смогла.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Его госпитализировали в районную больницу.

В крови автолюбительницы алкоголя не нашли. По факту аварии правоохранители проводят административное расследование.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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