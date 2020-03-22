Российских специалистов направят в Италию бороться с коронавирусом

Бригады российских специалистов направят в наиболее пострадавшие от коронавируса районы Италии, сообщает сайт Кремля.

Соответствующую поддержку пообещал президент России Владимир Путин председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны", – информирует пресс-служба Кремля.

Для поставок задействуют самолеты Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщает BBC, за прошедшие сутки от коронавируса в Италии скончались 793 пациента. Суммарное количество смертей в стране из-за инфекции достигло 4825.

Всего в мире Covid-19 заразились 366 тысяч человек, из них 32 тысячи – за последние сутки. Свыше 11 тысяч заболевших скончались.