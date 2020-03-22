Российских специалистов направят в Италию бороться с коронавирусом

Бригады российских специалистов направят в наиболее пострадавшие от коронавируса районы Италии, сообщает сайт Кремля.
Соответствующую поддержку пообещал президент России Владимир Путин председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте.
"Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны", – информирует пресс-служба Кремля.
Для поставок задействуют самолеты Воздушно-космических сил РФ.
Как сообщает BBC, за прошедшие сутки от коронавируса в Италии скончались 793 пациента. Суммарное количество смертей в стране из-за инфекции достигло 4825.
Всего в мире Covid-19 заразились 366 тысяч человек, из них 32 тысячи – за последние сутки. Свыше 11 тысяч заболевших скончались.
Комментарии
Народ в дерьме, а павлин перьями как всегда трясет и звенит. Лучше бы цену на бензин снизил и газификацию за счет бюджета людям провел. А в Италию Соловьева отправил, пусть он там по вечерам италийцам звенит.
Полностью согласен с предыдущим оратором. Свой народ в дерьме, страна на грани революции, а этот павлин помогает всем народам кроме своего.
А ведь у нас самих всё только начинается, поскольку для выживаемости вируса и его распространения на улице нужны плюсовые температуры порядка 9 градусов тепла.
Уже абсолютно очевидно, что вирус атакует Европу с юга, поскольку там сейчас наиболее комфортные для него температуры. И чем теплее становится погода в северной Европе, тем больше становится инфицированных там.
пусть потренируются на итальянцах и скорее возвращаются домой
Безумный голый цезарь. Кто же России поможет.
22.03.2020 11:09
Правда
Германию и Норвегию пошто он атакует?
А что поехали в Италию - хорошо. Хотя бы изучат его там, на месте.
Но папазиции этого никогда не понять.
А россияне всем миром собирают больным детям немалые деньги на операции в гейропе? Сколько это им будет стоить ? Но неужели у нас есть лишнее оборудование и специалисты. Чем могут помочь те, чью медицину домодернезировали до нуля, до уровня ФАПОВ? И что сами будем делать? Если что? Нам никто не кинется помогать как с санкциями? Просто молчат в тряпочку и присоединяются к санкциям? А что же соседи Италии все бедные?
С большой вероятностью через пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей.
И мы разбрасываемся ценными кадрами и заражаем их.
Кого изучат? Ты дебил? В России уже официально более 300 случаев. Думаешь этого мало? В Италии недели две три назад столько же было.
С большой вероятностью через пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей.
Их уже несколько лет не хватает. В статье про врачей ни слова. Больше на хим.войска похоже.
В России эти военные подразделения пока не нужны.И дай бог,что и не пригодятся в дальнейшем.
22.03.2020 11:21
- гость -
В России уже официально более 300 случаев. Думаешь этого мало?
90% из них - приезжие из Европы. Так кто из нас дeбил?
11:14- гость - "Кто же России поможет?"
Никто и не собирается нам помогать, разве только в виде санкций.
В европейском сообществе все отгородились друг от друга. " пока что Евросоюз не был примером для подражания в деле борьбы с пандемией."
Это же Европа, чего вы хотите
Мало туристы заразы завезли, сейчас еще самолеты вкс добавят.
11:24 Пионер "пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей"
Раньше был пионером, сейчас стал вирусологом. Вот откуда такие сведения, хочется спросить? В воспаленном (хотел сказать -мозгу, а вдруг его нет?) рождаются такие фантазии...
Раньше был пионером, сейчас стал вирусологом. Вот откуда такие сведения, хочется спросить? В воспаленном (хотел сказать -мозгу, а вдруг его нет?) рождаются такие фантазии
Какие сведения, дегрод? О нехватке врачей? Их давно не хватает, что признают даже те, кому ты зад лижешь, паскудник.
Что значит приезжие? А у итальянцев он откуда появился? Что ты хочешь сказать то, что русские им не болеют? Тогда точно ты. Сейчас всплывут те кто летел с ними в самолете, ехал в метро, стоял в очередях.
11:32 - гость " еще самолеты вкс добавят"
Читая таких де.., простите, "экспертов" становится страшно, ведь над зараженными территориями летают спутники, которые разносят по всему миру заразу...мы все умрем!!
Да пущай учатся... Жалко что ль???
22.03.2020 11:40
- гость -
Сейчас всплывут те кто летел с ними в самолете
Они не всплывут, их сейчас со дня приезда берут на контроль. У нас не отсталая Европа.
Моцареллу покушают. Хамон попробуют. Неплохо!
Если кого слушать так специалистов.Например, Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке, куда привозят большинство людей с подозрением на COVID-19.
А Пионер-то что?Пионер,пионер,красные сапожки.Пионер,пионер,о...ли мошки.
Страна является лидером по распространению туберкулеза и спида, куда уж там отсталой Европе.
11:38Пионер сравниваем
@11:24 Пионер "пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей"@
@ 11:38Пионер "врачей давно не хватает"
Уж как-то определился бы "эксерт"
10:52
Я с Вами!
11:49- гость -" куда уж там отсталой Европе."
Правильно Европа очень сильно отстала от России советской, но мы стремительно ее догоняем, пока догоняем. Англия вообще заявила,что переболеть вирусом должны все, у нее просто нет возможностей сделать так, как сделал у себя Китай.
Медицинские организации имеют более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки ещё свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.
Также в медицинских организациях создан запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Медицинскую помощь сегодня готовы оказать 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестёр.
Создан запас в 700 тысяч тест-систем, который будет пополняться. Ежедневная мощность производства — до 100 тысяч. Дефицита в диагностике нет.
А что это русские, люди второго сорта, как сказал путин ("жителей России сравнивать с жителями других развитых стран неправильно", едут помогать белым людям?
Если нас с ними неправильно сравнивать, то и наша помощь - неправильная.
По моему так.
Уж как-то определился бы "эксерт"
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала
По данным регионального Минздрава, в Алтайском крае не хватает более 1000 врачей и более 1000 работников среднего медперсонала.
Определиться с чем? Первое не мое утверждение. Второе, что врачей не хватает довольно давно - мое. Много источников это подтверждает. Что не так в твоей голове, чучело?
11:44 Что тебя так удивляет дебил? Комсомолку открой. Источник эпидемии в Бальцано - крупнейший в стране аэропорт. ВКС с парашютов будут сбрасывать все? Гарантируешь что они ничего не подхватят?
22.03.2020 12:00
- гость -
Источник эпидемии в Бальцано - крупнейший в стране аэропорт.
Угу, по взлетной полосе вирусы летают.
11:58 Пионер
Ваш текст выделен жирно, но не можете его сравнить и понять, что написано? Можете в воздухе переобуться, заявив, что "Первое не мое утверждение." - @11:24 Пионер "пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей"@
С кем я говорю? Главное, зачем?
Когда читаю комменты, понимаю, что Иосиф Виссарионович немного рано страну оставил, ещё осталась контра недобитая. Ишь, распетушились!
Военные самолёты не на военных аэродромах приземляются? Нашим военным самолётам большая необходимость приземлиться именно в гражданском аэропорту в котором ходит зараза?)))
Ну у тебя наверно они через телепорт появляются, а может и из 5 измерения через задницу вомбата.
@11:24 Пионер "пару-тройку недель в РФ не будет хватать врачей"@
С кем я говорю? Главное, зачем?
А два комментария выше 11.24 ты можешь осилить прочитать, чучело? Или прям тебе разжевать нужно, что это был ответ на коммент написанный в 11.20? Ты обращайся, если че - я тебе все объяснять буду, раз у тебя тяму нет.
Сталин бы в гробу перевернулся если б узнал, что развалившие его страну предатели его именем прикрываются.
В европе не было эпидемии "внебольничной пневмонии", а у нас она косит людей с середины зимы.
Что касается Германии, то с потеплением и ростом температуры там растут темпы эпидемии коронавируса, и уже больше 20 тыс. инфицированных. А с понедельника они уже всерьез будут рассматривать вопрос о введении режима карантина по всей стране, а не в отдельных землях, где уже бушует эпидемия, типа Баварии и и Норд-Райн-Вестфалии.
АМИК, почему забанили коммент??
Что пишут в ЕЭС о пандемии
"Моя хата с краю
Нехватка солидарности в кризисные времена может в долгосрочной перспективе нанести вред европейскому сообществу, опасается издание Falter:
Эпидемия показала, как в Евросоюзе национальный подход берёт верх над мышлением на благо всех... страны-члены сообщества используют чрезвычайное положение для того, чтобы подчеркнуть и усилить свой суверенитет. Это может стать одним из долгосрочных последствий нынешней эпидемии.»
Что пишут в ЕЭС о пандемии
"Брюссель: ошибка за ошибкой
'Европейская солидарность' - в Брюсселе это всего лишь пустые слова
Неолиберальный Евросоюз дискредитирован. Брюссельские еврократы вставляли палки в колёса тем странам ЕС, которые пытались своими силами как-то защитить население. Когда Италия просила о помощи, она не получила ответа. Затем французы и немцы запретили экспорт медицинского оборудования в Италию. 'Европейская солидарность' проявляется лишь тогда, когда речь идёт о противодействии России или Венесуэле. ... В результате итальянцам пришли на помощь китайцы"