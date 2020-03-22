Шторм может оставить без света. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 22 марта

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 22 марта опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП, происшествий на объектах энергетики и акваториях. Наибольшая вероятность возникновения возгораний существует в Павловском и Панкрушихинском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: сильного гололеда и осадков в виде дождя и мокрого снега. Особенно осторожными нужно быть водителям на Чуйском тракте в Бийском и Первомайском районах, на автодороге А-322 в Поспелихинском и Шипуновском районах, а также на дорогах в Суетском и Чарышском районах.

Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 27 метров в секунду, возможны отключения электроэнергии из-за обрывов ЛЭП и аварий на трансформаторных подстанциях. В зоне особого риска находятся Залесовский, Каменский, Тальменский, Хабарский и Шелаболихинский районы.

Кроме того, в связи с активным таянием снега возможно подтопление пониженных мест рельефа. Самый высокий риск наблюдается в Алтайском, Змеиногорском, Красногорском, Краснощековском, Локтевском, Советском, Солонешенском, Рубцовском, Чарышском и Шипуновском районах.

На озерах и реках края возможны провалы людей и техники под лед. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Барнауле, Алтайском, Егорьевском, Завьяловском, Каменском, Советском, Третьяковском и Шелаболихинском районах.